В Ростовской области возник пожар после атаки дронов ВСУ: карта атак БПЛА 28 июля

Слюсарь: в Ростовской области произошло возгорание в результате атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области украинские БПЛА были сбиты в трех регионах
В Ростовской области украинские БПЛА были сбиты в трех регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 июля в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА. Местные жители слышали характерное жужжание. В Курской области объявляли ракетную тревогу. В местных telegram-каналах писали, что над Железногорском пролетел дрон. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

В Ростовской области системы ПВО сбили несколько беспилотников, в одном из районов возник пожар. В Орловской области была объявлена ракетная опасность. По словам очевидцев, регион пытался атаковать БПЛА самолетного типа. Карта ударов и последствия атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Данные Минобороны

По сообщению МО РФ от 7:16 по мск, силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по одному  — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Тульская область

В ночь на сегодня в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА , однако спустя час предупреждение было снято. В регионе были активированы средства противовоздушной обороны. Жители населенных пунктов отмечали, что слышали характерные звуки, напоминающие «жужжание».

Курская область

В Суджанском районе Курской области неоднократно объявляли ракетную тревогу. По сообщениям местных жителей, над Железногорском в сторону Орловской области был слышен звук пролетающего беспилотника.

Ростовская область 

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаки беспилотников были отражены в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Вблизи хутора Васецкий возник пожар, который пожарные быстро ликвидировали.

Орловская область

Местные telegram-каналы Орловской области писали, что в регионе была объявлена ракетная опасность. Один из очевидцев отметил: «видел БПЛА самолетного типа». Еще несколько писали, что слышали необычные звуки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 28 июля в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА. Местные жители слышали характерное жужжание. В Курской области объявляли ракетную тревогу. В местных telegram-каналах писали, что над Железногорском пролетел дрон. Однако официально эта информация пока не подтверждена. В Ростовской области системы ПВО сбили несколько беспилотников, в одном из районов возник пожар. В Орловской области была объявлена ракетная опасность. По словам очевидцев, регион пытался атаковать БПЛА самолетного типа. Карта ударов и последствия атак БПЛА — в материале URA.RU. Данные Минобороны По сообщению МО РФ от 7:16 по мск, силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по одному  — над Орловской, Калужской и Брянской областями. Тульская область В ночь на сегодня в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА , однако спустя час предупреждение было снято. В регионе были активированы средства противовоздушной обороны. Жители населенных пунктов отмечали, что слышали характерные звуки, напоминающие «жужжание». Курская область В Суджанском районе Курской области неоднократно объявляли ракетную тревогу. По сообщениям местных жителей, над Железногорском в сторону Орловской области был слышен звук пролетающего беспилотника. Ростовская область  Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаки беспилотников были отражены в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Вблизи хутора Васецкий возник пожар, который пожарные быстро ликвидировали. Орловская область Местные telegram-каналы Орловской области писали, что в регионе была объявлена ракетная опасность. Один из очевидцев отметил: «видел БПЛА самолетного типа». Еще несколько писали, что слышали необычные звуки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...