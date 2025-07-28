В Сочи начали брать деньги за тень на пляжах

С отдыхающих на пляже в Сочи стали брать деньги за место в тени. У арендаторов есть даже прайс на узкую полоску тени. Об этом сообщают очевидцы.
«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят <...> у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — заявили очевидцы. Их слова приводит «Российская Газета».
Ранее президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин назвал аренду мест на пляжах Сочи нелегальной. По его словам, пляжи находятся в муниципальной собственности. В связи с этим, арендодатели нарушают закон. При наблюдении таких случаев, он посоветовал обратиться в Роспотребнадзор или в администрацию города.
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