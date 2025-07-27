27 июля 2025

Август в Пермском крае начнется с жары

ЦГМС: в Пермском крае ожидается теплая неделя с небольшими дождями
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В Пермском крае на этой неделе установится теплая погода
В Пермском крае на этой неделе установится теплая погода Фото:

В Пермском крае на этой неделе установится теплая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз предоставили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В понедельник, 28 июля, на большей части территории региона сохранится умеренно теплая погода. На востоке края местами ожидаются небольшие осадки. В Перми существенных дождей не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит около 13°C, днем столбики термометров поднимутся до 22–24°C», — уточнили в Пермском ЦГМС.

30 и 31 июля метеорологи прогнозируют понижение температуры, а также небольшие и умеренные дожди. На юге Прикамья в пятницу, 1 августа, вероятны кратковременные ливни и грозовые явления. Затем вплоть до 3 августа будет тепло, а на северо-востоке региона установится жаркая погода. 

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В Пермском крае на этой неделе установится теплая погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз предоставили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В понедельник, 28 июля, на большей части территории региона сохранится умеренно теплая погода. На востоке края местами ожидаются небольшие осадки. В Перми существенных дождей не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит около 13°C, днем столбики термометров поднимутся до 22–24°C», — уточнили в Пермском ЦГМС. 30 и 31 июля метеорологи прогнозируют понижение температуры, а также небольшие и умеренные дожди. На юге Прикамья в пятницу, 1 августа, вероятны кратковременные ливни и грозовые явления. Затем вплоть до 3 августа будет тепло, а на северо-востоке региона установится жаркая погода. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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