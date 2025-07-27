В Челябинске завтра начнется пятый этап опрессовки: в каких домах пропадет горячая вода

В Челябинске с 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение будет отключено в 947 многоквартирных домах и 140 соцобъектах, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«С 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки в Челябинске. Будет отключено горячее водоснабжение в 947 многоквартирных домах и 140 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Всего в городе запланировано шесть этапов опрессовки.
Завтра же закончится четвертый этап опрессовки в Челябинске. Горячая вода начнется возвращаться в дома поэтапно по мере устранения повреждений на сетях. «Большое количество повреждений на сетях, поэтому принято решение не делать заплатки, а менять участки», — добавил Астахов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!