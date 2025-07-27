27 июля 2025

В Челябинске завтра начнется пятый этап опрессовки: в каких домах пропадет горячая вода

В Челябинске начинается пятый этап опрессовки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Челябинске запланировано шесть этапов опрессовки
Всего в Челябинске запланировано шесть этапов опрессовки Фото:

В Челябинске с 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение будет отключено в 947 многоквартирных домах и 140 соцобъектах, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. 

«С 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки в Челябинске. Будет отключено горячее водоснабжение в 947 многоквартирных домах и 140 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Всего в городе запланировано шесть этапов опрессовки. 

Завтра же закончится четвертый этап опрессовки в Челябинске. Горячая вода начнется возвращаться в дома поэтапно по мере устранения повреждений на сетях. «Большое количество повреждений на сетях, поэтому принято решение не делать заплатки, а менять участки», — добавил Астахов. 

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В Челябинске с 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки. Горячее водоснабжение будет отключено в 947 многоквартирных домах и 140 соцобъектах, сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.  «С 29 июля по 13 августа начинается пятый этап опрессовки в Челябинске. Будет отключено горячее водоснабжение в 947 многоквартирных домах и 140 социальных объектов», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Всего в городе запланировано шесть этапов опрессовки.  Завтра же закончится четвертый этап опрессовки в Челябинске. Горячая вода начнется возвращаться в дома поэтапно по мере устранения повреждений на сетях. «Большое количество повреждений на сетях, поэтому принято решение не делать заплатки, а менять участки», — добавил Астахов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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