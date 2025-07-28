Из Сум сбежали командиры ВСУ

Командование 61-й механизированной бригады вооруженных сил Украины отступили из Сум. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады», — сообщили в структурах. Их слова приводит ТАСС. По информации, бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот другой бригады.
Ранее на сумском направлении сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, а также о небоеспособности нескольких украинских бригад и значительных потерях среди личного состава. По данным источников, ранее пропала почти вся вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.