Из Сум сбежали командиры ВСУ

Командование 61-й бригады ВСУ отступило из Сум из-за потери боеспособности
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Бригада ВСУ не смогла восстановить боеспособность даже с помощью прикомандированием другой бригады, сообщили в силовых структурах
Бригада ВСУ не смогла восстановить боеспособность даже с помощью прикомандированием другой бригады, сообщили в силовых структурах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование 61-й механизированной бригады вооруженных сил Украины отступили из Сум. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады», — сообщили в структурах. Их слова приводит ТАСС. По информации, бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот другой бригады.

Ранее на сумском направлении сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, а также о небоеспособности нескольких украинских бригад и значительных потерях среди личного состава. По данным источников, ранее пропала почти вся вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

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Командование 61-й механизированной бригады вооруженных сил Украины отступили из Сум. Об этом сообщили в силовых структурах. «Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады», — сообщили в структурах. Их слова приводит ТАСС. По информации, бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот другой бригады. Ранее на сумском направлении сообщалось о дезертирстве штаба одного из батальонов ВСУ вместе с командиром, а также о небоеспособности нескольких украинских бригад и значительных потерях среди личного состава. По данным источников, ранее пропала почти вся вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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