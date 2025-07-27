Центр Челябинска перекрыт из-за ремонта сетей

Ремонт теплосетей в центре Челябинска, из-за которого перекрыты часть улиц, будет завершен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании у главы города рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас перекрыты перекрестки улиц Ленина и Энгельса, Ленина и Свердловского. Там идут ремонтные работы на сетях. Справиться планируют за неделю», — отметил Астахов.
По данным пресс-службы администрации Челябинска, участки улиц перекрыли с 22 часов 27 июля, движение будет ограничено до шести часов утра 4 августа. Мэр города Алексей Лошкин поручил по возможности завершить ремонт раньше срока.
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