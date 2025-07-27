27 июля 2025

Центр Челябинска перекрыт из-за ремонта сетей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть центральных улиц перекрыта из-за ремонта теплосетей
Часть центральных улиц перекрыта из-за ремонта теплосетей Фото:

Ремонт теплосетей в центре Челябинска, из-за которого перекрыты часть улиц, будет завершен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании у главы города рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас перекрыты перекрестки улиц Ленина и Энгельса, Ленина и Свердловского. Там идут ремонтные работы на сетях. Справиться планируют за неделю», — отметил Астахов.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, участки улиц перекрыли с 22 часов 27 июля, движение будет ограничено до шести часов утра 4 августа. Мэр города Алексей Лошкин поручил по возможности завершить ремонт раньше срока. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ремонт теплосетей в центре Челябинска, из-за которого перекрыты часть улиц, будет завершен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании у главы города рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас перекрыты перекрестки улиц Ленина и Энгельса, Ленина и Свердловского. Там идут ремонтные работы на сетях. Справиться планируют за неделю», — отметил Астахов. По данным пресс-службы администрации Челябинска, участки улиц перекрыли с 22 часов 27 июля, движение будет ограничено до шести часов утра 4 августа. Мэр города Алексей Лошкин поручил по возможности завершить ремонт раньше срока. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...