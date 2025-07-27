В Свердловской области дети массово подхватывают опасную заразу

Инфекционист Фрайфельд предостерегла свердловчан от заражения эхинококкозом

28 июля 2025 в 11:11 Размер текста - 17 +

Для диагностики эхинококкоза используется комплексный подход Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Свердловской области зафиксировано увеличение числа случаев эхинококкоза среди детей. Медики призывают соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения этим опасным паразитарным заболеванием. Как отмечают специалисты, эхинококкоз у детей протекает особенно тяжело из-за несовершенства иммунной системы и быстрого роста паразитарных кист в печени. Заражение чаще всего происходит при контакте с собаками, употреблении загрязненной воды, немытых овощей и фруктов. «У детей кисты растут быстрее, а риск их разрыва выше, что может привести к серьезным осложнениям, включая анафилактический шок и распространение паразитов по организму. При малейшем подозрении на контакт с источником заражения необходимо обратиться к врачу», — рассказала URA.RU врач-инфекционист Детской городской больницы № 8 Татьяна Фрайфельд. Главная опасность эхинококкоза заключается в длительном скрытом периоде заболевания, который может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время родители могут не подозревать о заражении ребенка. Первые симптомы — тяжесть и боль в правом подреберье, повышенная утомляемость, аллергические реакции, такие как крапивница или зуд. У трети заболевших детей развивается желтуха. Для диагностики эхинококкоза используется комплексный подход: ультразвуковое исследование печени, серологические анализы крови, а в сложных случаях — компьютерная или магнитно-резонансная томография. Современные методы лечения, включающие антипаразитарную терапию и инъекции, позволяют добиться успешного выздоровления более чем в 90% случаев. Медики подчеркивают важность профилактических мер: необходимо тщательно мыть руки после контакта с животными, кипятить воду из природных источников, тщательно промывать овощи и фрукты. Также рекомендуется регулярно проводить дегельминтизацию домашних питомцев, особенно собак. По словам специалистов, именно летом и осенью, когда дети больше времени проводят на природе, риск заражения возрастает. В группу риска входят и жители эндемичных регионов, к которым относится часть Свердловской области и южные районы России. Врачи напоминают: своевременная диагностика и соблюдение элементарных правил гигиены помогут избежать серьезных последствий для здоровья детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области зафиксировано увеличение числа случаев эхинококкоза среди детей. Медики призывают соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения этим опасным паразитарным заболеванием. Как отмечают специалисты, эхинококкоз у детей протекает особенно тяжело из-за несовершенства иммунной системы и быстрого роста паразитарных кист в печени. Заражение чаще всего происходит при контакте с собаками, употреблении загрязненной воды, немытых овощей и фруктов. «У детей кисты растут быстрее, а риск их разрыва выше, что может привести к серьезным осложнениям, включая анафилактический шок и распространение паразитов по организму. При малейшем подозрении на контакт с источником заражения необходимо обратиться к врачу», — рассказала URA.RU врач-инфекционист Детской городской больницы № 8 Татьяна Фрайфельд. Главная опасность эхинококкоза заключается в длительном скрытом периоде заболевания, который может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время родители могут не подозревать о заражении ребенка. Первые симптомы — тяжесть и боль в правом подреберье, повышенная утомляемость, аллергические реакции, такие как крапивница или зуд. У трети заболевших детей развивается желтуха. Для диагностики эхинококкоза используется комплексный подход: ультразвуковое исследование печени, серологические анализы крови, а в сложных случаях — компьютерная или магнитно-резонансная томография. Современные методы лечения, включающие антипаразитарную терапию и инъекции, позволяют добиться успешного выздоровления более чем в 90% случаев. Медики подчеркивают важность профилактических мер: необходимо тщательно мыть руки после контакта с животными, кипятить воду из природных источников, тщательно промывать овощи и фрукты. Также рекомендуется регулярно проводить дегельминтизацию домашних питомцев, особенно собак. По словам специалистов, именно летом и осенью, когда дети больше времени проводят на природе, риск заражения возрастает. В группу риска входят и жители эндемичных регионов, к которым относится часть Свердловской области и южные районы России. Врачи напоминают: своевременная диагностика и соблюдение элементарных правил гигиены помогут избежать серьезных последствий для здоровья детей.