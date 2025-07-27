ГАИ просит челябинцев не выезжать на трассы из-за ливней до конца июля

До конца июля в Челябинской области ожидается дождливая и неблагоприятная погода. В региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и, при возможности, отказаться от поездок.
«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок — именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше остаться дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.
В случае, если поездка неизбежна, водителям напомнили об основных правилах безопасности: снижать скорость при начале дождя, увеличивать дистанцию до других автомобилей, избегать резких манёвров и использовать противотуманные фары при сильных осадках. При аквапланировании — не тормозить резко и отпустить газ.
Пешеходов также призвали соблюдать осторожность. Госавтоинспекция рекомендует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться к ближайшему экипажу ДПС.
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