27 июля 2025

ГАИ просит челябинцев не выезжать на трассы из-за ливней до конца июля

ГАИ Челябинской области: советуем воздержаться от поездок из-за ливней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцев просят отказаться от поездок до конца июля из-за ливней
Челябинцев просят отказаться от поездок до конца июля из-за ливней Фото:

До конца июля в Челябинской области ожидается дождливая и неблагоприятная погода. В региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и, при возможности, отказаться от поездок.

«Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок — именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше остаться дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ.

В случае, если поездка неизбежна, водителям напомнили об основных правилах безопасности: снижать скорость при начале дождя, увеличивать дистанцию до других автомобилей, избегать резких манёвров и использовать противотуманные фары при сильных осадках. При аквапланировании — не тормозить резко и отпустить газ.

Пешеходов также призвали соблюдать осторожность. Госавтоинспекция рекомендует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться к ближайшему экипажу ДПС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца июля в Челябинской области ожидается дождливая и неблагоприятная погода. В региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и, при возможности, отказаться от поездок. «Рекомендуем водителям воздерживаться от поездок — именно ухудшение видимости при неблагоприятных погодных условиях провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше остаться дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ. В случае, если поездка неизбежна, водителям напомнили об основных правилах безопасности: снижать скорость при начале дождя, увеличивать дистанцию до других автомобилей, избегать резких манёвров и использовать противотуманные фары при сильных осадках. При аквапланировании — не тормозить резко и отпустить газ. Пешеходов также призвали соблюдать осторожность. Госавтоинспекция рекомендует переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться к ближайшему экипажу ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...