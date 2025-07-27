Пермские официанты массово жалуются на нарушение прав

В Пермском крае с начала 2025 года Госинспекция труда рассмотрела свыше 80 обращений от работников сферы общественного питания по вопросам нарушения трудовых прав. Основные жалобы касались задержек выплаты заработной платы, отсутствия официального оформления трудовых отношений и несоблюдения требований охраны труда. Больше всего обращений поступило от официантов.
«В 2025 году за нарушение требований трудового законодательства к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 500 тысяч рублей привлечено более 70 предприятий общественного питания. Всего за отчетный период специалисты провели 10 проверок, в ходе которых было выявлено более 30 нарушений», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.
Работодателям выданы предписания об устранении недочетов. Кроме того, к ним применены меры дисциплинарного воздействия. Анализ выявленных нарушений показал, что наибольшие проблемы возникают в частях прохождения обязательных медицинских осмотров, обучения сотрудников по вопросам охраны труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и выплаты заработной платы ниже установленного минимального уровня.
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