В Екатеринбурге около 30 мужчин устроили драку

В Екатеринбурге на улице Майкопская вечером 27 июля две толпы мужчин устроили жестокую драку. Всего в ней участвовали около 30 человек, из которых задержали нескольких. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Сообщение поступило в отдел полиции №11. На место незамедлительно выезжали комплексные силы полиции, задержаны и доставлены несколько человек для разбирательства», — пояснили в ведомстве.
Прямо сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства потасовки и остальных участников. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!