27 июля 2025

В Екатеринбурге около 30 мужчин устроили драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Нескольких участников драки задержали
Нескольких участников драки задержали Фото:

В Екатеринбурге на улице Майкопская вечером 27 июля две толпы мужчин устроили жестокую драку. Всего в ней участвовали около 30 человек, из которых задержали нескольких. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Сообщение поступило в отдел полиции №11. На место незамедлительно выезжали комплексные силы полиции, задержаны и доставлены несколько человек для разбирательства», — пояснили в ведомстве.

Прямо сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства потасовки и остальных участников. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на улице Майкопская вечером 27 июля две толпы мужчин устроили жестокую драку. Всего в ней участвовали около 30 человек, из которых задержали нескольких. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Сообщение поступило в отдел полиции №11. На место незамедлительно выезжали комплексные силы полиции, задержаны и доставлены несколько человек для разбирательства», — пояснили в ведомстве. Прямо сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой устанавливают обстоятельства потасовки и остальных участников. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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