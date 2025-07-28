Фигуранты дела о краже имущества у Чубайса могут отправиться в колонию на долгие годы

Обвинение запросило до девяти лет колонии по делу о краже имущества у Чубайса
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Общий ущерб составил 65 миллионов рублей
Общий ущерб составил 65 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Государственное обвинение запросило длительные сроки лишения свободы для фигурантов уголовного дела о хищении имущества у Анатолия Чубайса. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Макаров.

«Гособвинитель запросил девять лет колонии для Сучкова», — рассказал Макаров ТАСС. Для остальных фигурантов дела гособвинение требует наказания в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Москве были задержаны трое бывших заместителей Чубайса. Тот в 2017 году обратился в органы внутренних дел с заявлением о похищении имущества из его дома, находящегося в деревне Переделки. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого одним из подозреваемых проходит экс-партнер Чубайса Илья Сучков. Общий ущерб составил 65 миллионов рублей.

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Государственное обвинение запросило длительные сроки лишения свободы для фигурантов уголовного дела о хищении имущества у Анатолия Чубайса. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Макаров. «Гособвинитель запросил девять лет колонии для Сучкова», — рассказал Макаров ТАСС. Для остальных фигурантов дела гособвинение требует наказания в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы. Как сообщалось ранее, в Москве были задержаны трое бывших заместителей Чубайса. Тот в 2017 году обратился в органы внутренних дел с заявлением о похищении имущества из его дома, находящегося в деревне Переделки. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого одним из подозреваемых проходит экс-партнер Чубайса Илья Сучков. Общий ущерб составил 65 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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