Фигуранты дела о краже имущества у Чубайса могут отправиться в колонию на долгие годы

Государственное обвинение запросило длительные сроки лишения свободы для фигурантов уголовного дела о хищении имущества у Анатолия Чубайса. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Макаров.
«Гособвинитель запросил девять лет колонии для Сучкова», — рассказал Макаров ТАСС. Для остальных фигурантов дела гособвинение требует наказания в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Москве были задержаны трое бывших заместителей Чубайса. Тот в 2017 году обратился в органы внутренних дел с заявлением о похищении имущества из его дома, находящегося в деревне Переделки. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело, в рамках которого одним из подозреваемых проходит экс-партнер Чубайса Илья Сучков. Общий ущерб составил 65 миллионов рублей.
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