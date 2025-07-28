Челябинские выпускники сдали 140 ЕГЭ на максимальные баллы

В Челябинской области выпускники сдали 140 единых госэкзаменов на максимальные сто баллов, при этом семи из них удалось получить наилучший результат сразу по двум предметам. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Цифра дня: на ЕГЭ этого года наши выпускники добились 140 стобалльных результатов. Больше всего высших результатов по химии, так же в топе информатика, математика, литература и русский язык, а также физика», — подчеркнул Текслер. Губернатор заявил, что очень гордится выпускниками и желает успешного поступления в вузы.
Глава региона особо отметил семь выпускников, которым удалось сдать на максимальные баллы сразу два госэкзамена. Это три молодых человека из лицея №31 Челябинска, которые сдали профильную математику и информатику на 200 баллов, а также девушки и молодые люди из лицея №148 и №67 Челябинска, школы №104 Челябинска и школы №5 Магнитогорска.
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