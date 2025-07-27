В Перми выступит группа «Вирус»

В Перми в День строителя выступит группа «Вирус». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Праздник состоится 9 августа на эспланаде.
«На городской эспланаде в Перми 9 августа пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню строителя. Все желающие смогут спеть в караоке, оборудованном в бульдозере, посетить мастер-классы, сделать фото. В качестве приглашенного гостя выступит группа „Вирус“, главным хитом которой считается песня „Ты меня не ищи“», — говорится в сообщении правительства.
Также во время празднования Дня строителя пройдет региональный конкурс профмастерства. Лучшие специалисты отрасли будут определены в шести номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик и плиточник.
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