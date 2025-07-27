27 июля 2025

В Перми выступит группа «Вирус»

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Группа «Вирус» приедет в Пермь с концертом
Группа «Вирус» приедет в Пермь с концертом Фото:

В Перми в День строителя выступит группа «Вирус». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Праздник состоится 9 августа на эспланаде.

«На городской эспланаде в Перми 9 августа пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню строителя. Все желающие смогут спеть в караоке, оборудованном в бульдозере, посетить мастер-классы, сделать фото. В качестве приглашенного гостя выступит группа „Вирус“, главным хитом которой считается песня „Ты меня не ищи“», — говорится в сообщении правительства.

Также во время празднования Дня строителя пройдет региональный конкурс профмастерства. Лучшие специалисты отрасли будут определены в шести номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик и плиточник.

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В Перми в День строителя выступит группа «Вирус». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Праздник состоится 9 августа на эспланаде. «На городской эспланаде в Перми 9 августа пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню строителя. Все желающие смогут спеть в караоке, оборудованном в бульдозере, посетить мастер-классы, сделать фото. В качестве приглашенного гостя выступит группа „Вирус“, главным хитом которой считается песня „Ты меня не ищи“», — говорится в сообщении правительства. Также во время празднования Дня строителя пройдет региональный конкурс профмастерства. Лучшие специалисты отрасли будут определены в шести номинациях: монтажник каркасно-обшивных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик и плиточник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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