В Астрахани разрушилась часть дома

28 июля 2025 в 13:53 Размер текста - 17 +

В Астрахани разрушился подъезд telegram-канал «МЧС России», t.me Фото: новость из сюжета В Астрахани обрушилась часть многоэтажки В Астрахани на улице Ляхова 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте происшествия: разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России. «Силы МЧС России ликвидируют последствия обрушения жилого дома в Астрахани. На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале . Сотрудники МЧС России занимаются разбором конструкций. Спасатели осуществляют эвакуацию жителей и проводят поиски возможных пострадавших. Дополнительные сведения уточняются. На данный момент точное число пострадавших неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Астрахани на улице Ляхова 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте происшествия: разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России. «Силы МЧС России ликвидируют последствия обрушения жилого дома в Астрахани. На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники МЧС России занимаются разбором конструкций. Спасатели осуществляют эвакуацию жителей и проводят поиски возможных пострадавших. Дополнительные сведения уточняются. На данный момент точное число пострадавших неизвестно.