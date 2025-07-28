В Астрахани разрушилась часть дома

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В Астрахани разрушился подъезд
В Астрахани разрушился подъезд Фото:
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В Астрахани обрушилась часть многоэтажки

В Астрахани на улице Ляхова 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте происшествия: разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России.

«Силы МЧС России ликвидируют последствия обрушения жилого дома в Астрахани. На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники МЧС России занимаются разбором конструкций.

Спасатели осуществляют эвакуацию жителей и проводят поиски возможных пострадавших. Дополнительные сведения уточняются. На данный момент точное число пострадавших неизвестно.

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В Астрахани на улице Ляхова 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте происшествия: разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России. «Силы МЧС России ликвидируют последствия обрушения жилого дома в Астрахани. На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Сотрудники МЧС России занимаются разбором конструкций. Спасатели осуществляют эвакуацию жителей и проводят поиски возможных пострадавших. Дополнительные сведения уточняются. На данный момент точное число пострадавших неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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