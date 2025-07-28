В Астрахани разрушилась часть дома

В Астрахани на улице Ляхова 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Спасатели МЧС работают на месте происшествия: разбор завалов продолжается, проводится эвакуация жителей и поиски возможных пострадавших, сообщили в МЧС России.
«Силы МЧС России ликвидируют последствия обрушения жилого дома в Астрахани. На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства в
Спасатели осуществляют эвакуацию жителей и проводят поиски возможных пострадавших. Дополнительные сведения уточняются. На данный момент точное число пострадавших неизвестно.
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