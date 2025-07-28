Почему в Челябинске падают цены на новые квартиры-студии. Инфографика

В Челябинске падают цены на новые квартиры-студии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на студии в Челябинске с апреля по июль снизились на 10%
Цены на студии в Челябинске с апреля по июль снизились на 10% Фото:

В Челябинске во втором квартале 2025 года стоимость новых квартир-студий снизилась на 10%. Цены с апреля 2025 года упали со 106 500 до 97 500 рублей за «квадрат». Снижение цен на небольшие квартиры в городе связано с тем, что спрос на жилье невысокий, но недвижимость необходимо продавать, сообщил директор по продажам АН ДАН-Недвижимость Алексей Найденов.

«Количество нераспроданных квартир в Челябинске продолжает расти с начала 2025 года. Застройщики вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. При этом цены снижаются, но несущественно», — сообщается на сайте «Restate».

Как ранее отмечал Найденов, сейчас челябинский рынок недвижимости входит в цикл замедления. Основной фокус на рынке новостроек смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске во втором квартале 2025 года стоимость новых квартир-студий снизилась на 10%. Цены с апреля 2025 года упали со 106 500 до 97 500 рублей за «квадрат». Снижение цен на небольшие квартиры в городе связано с тем, что спрос на жилье невысокий, но недвижимость необходимо продавать, сообщил директор по продажам АН ДАН-Недвижимость Алексей Найденов. «Количество нераспроданных квартир в Челябинске продолжает расти с начала 2025 года. Застройщики вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. При этом цены снижаются, но несущественно», — сообщается на сайте «Restate». Как ранее отмечал Найденов, сейчас челябинский рынок недвижимости входит в цикл замедления. Основной фокус на рынке новостроек смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...