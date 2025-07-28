В Челябинске во втором квартале 2025 года стоимость новых квартир-студий снизилась на 10%. Цены с апреля 2025 года упали со 106 500 до 97 500 рублей за «квадрат». Снижение цен на небольшие квартиры в городе связано с тем, что спрос на жилье невысокий, но недвижимость необходимо продавать, сообщил директор по продажам АН ДАН-Недвижимость Алексей Найденов.
«Количество нераспроданных квартир в Челябинске продолжает расти с начала 2025 года. Застройщики вынуждены концентрироваться на распродаже остатков, а не на запуске новых объектов. При этом цены снижаются, но несущественно», — сообщается на сайте «Restate».
Как ранее отмечал Найденов, сейчас челябинский рынок недвижимости входит в цикл замедления. Основной фокус на рынке новостроек смещается с расширения на стабилизацию финансовых показателей.
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