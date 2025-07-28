СК организовал проверку после обрушения дома в Астрахани

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В Астрахани СК организовал проверку после обрушения жилого дома
В Астрахани СК организовал проверку после обрушения жилого дома Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

В Астраханской области следственные органы проводят выяснение причин и обстоятельств обрушения части подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

«Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова», — сказано в сообщении telegram-канала. В ведомстве также отмечается, что следователи и криминалисты уже выехали на место и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее после инцидента с обрушением жилого дома прокуратура инициировала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет проведена правовая оценка соблюдению требований по обеспечению безопасности проживания граждан.

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В Астраханской области следственные органы проводят выяснение причин и обстоятельств обрушения части подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области. «Следственными органами СК России по Астраханской области организована процессуальная проверка по факту частичного обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города Астрахани на улице Ляхова», — сказано в сообщении telegram-канала. В ведомстве также отмечается, что следователи и криминалисты уже выехали на место и устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее после инцидента с обрушением жилого дома прокуратура инициировала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет проведена правовая оценка соблюдению требований по обеспечению безопасности проживания граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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