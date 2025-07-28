В Астрахани прокуратура начала проверку после обрушения аварийного дома

В Астрахани прокуратура начала проверку после обрушения части жилого дома, который ранее был признан аварийным. Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.
«Прокуратура области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома 6 по улице Ляхова», — говорится в сообщении прокуратуры. Для координации работы всех служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Астраханской области Ростислав Гладышев. Прокуратура области организовала проверку по факту обрушения, чтобы дать оценку обеспечению безопасных условий проживания жителей и действиям уполномоченных органов и организаций.
По данным URA.RU, здание было признано аварийным еще в 2019 году, когда степень его износа составила 79%. В сообществе «Астрахань online» в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что дом официально включен в список аварийных объектов пять лет назад. Местные жители сообщали, что в 2024 году в подвальном помещении регулярно скапливается вода, на стенах появились многочисленные трещины, а фундамент заметно просел.
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