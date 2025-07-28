«Путин остается самим собой»: Песков прокомментировал эмоциональную встречу президента и моряка

Песков: Путин остается самим собой, общаясь с гражданами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Путин не мог не поздравить моряка с днем ВМФ
Песков заявил, что Путин не мог не поздравить моряка с днем ВМФ Фото:
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День ВМФ-2025

Президент России Владимир Путин остается верен своему стилю личного общения с гражданами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эмоциональную встречу Путина с моряком в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

«Это действительно не на камеру. Президент остается самим собой. Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что президент не мог не поздравить моряка в профессиональный праздник и всегда ценит личный контакт с гражданами.

В ходе празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге бывший моряк пожал руку Владимиру Путину и выразил признательность президенту, отметив, что теперь может «умереть спокойно». Мужчина также обратился к главе государства с просьбой продолжать борьбу с фашизмом, на что Путин подчеркнул важность поддержки народа. Ранее президент пообщался с жителями города на Дворцовой площади и сделал совместные фотографии с горожанами.

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Президент России Владимир Путин остается верен своему стилю личного общения с гражданами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эмоциональную встречу Путина с моряком в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. «Это действительно не на камеру. Президент остается самим собой. Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что президент не мог не поздравить моряка в профессиональный праздник и всегда ценит личный контакт с гражданами. В ходе празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге бывший моряк пожал руку Владимиру Путину и выразил признательность президенту, отметив, что теперь может «умереть спокойно». Мужчина также обратился к главе государства с просьбой продолжать борьбу с фашизмом, на что Путин подчеркнул важность поддержки народа. Ранее президент пообщался с жителями города на Дворцовой площади и сделал совместные фотографии с горожанами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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