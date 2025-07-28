Топовый писатель готовит сюрприз для поклонников в Екатеринбурге

Сальников презентует новую книгу на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге
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Книжная ярмарка «Красная строка». Екатеринбург, сальников алексей
Алексей Сальников будет общаться с фанатами два дня подряд Фото:

Писатель Алексей Сальников (автор книг «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккульттрегер») проведет презентацию своей новой книги «Заметает» и встретится с поклонниками в Екатеринбурге. Все события пройдут в рамках международного книжного фестиваля «Красная строка», рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля.

«На фестивале „Красная строка“ 23 августа Алексей Сальников совместно с основателями независимого объединения „Культурная инициатива“ Юрием Цветковым и Данилом Файзовым презентует свою новую книгу „Заметает“, куда вошло большинство поэтических текстов автора, написанных в 2000—2020-х годах», — сообщают организаторы. Также 24 августа писатель проведет творческую встречу и вместе с другими авторами будет участвовать в беседе-дискуссии «Путь автора: путешествия и поездки в прозе и жизни».

Также на «Красной строке» встречи проведут популярный автор в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова и писатель из мирового топа Евгений Водолазкин. Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа. В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии.

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Писатель Алексей Сальников (автор книг «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккульттрегер») проведет презентацию своей новой книги «Заметает» и встретится с поклонниками в Екатеринбурге. Все события пройдут в рамках международного книжного фестиваля «Красная строка», рассказали URA.RU в пресс-службе фестиваля. «На фестивале „Красная строка“ 23 августа Алексей Сальников совместно с основателями независимого объединения „Культурная инициатива“ Юрием Цветковым и Данилом Файзовым презентует свою новую книгу „Заметает“, куда вошло большинство поэтических текстов автора, написанных в 2000—2020-х годах», — сообщают организаторы. Также 24 августа писатель проведет творческую встречу и вместе с другими авторами будет участвовать в беседе-дискуссии «Путь автора: путешествия и поездки в прозе и жизни». Также на «Красной строке» встречи проведут популярный автор в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова и писатель из мирового топа Евгений Водолазкин. Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа. В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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