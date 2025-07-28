Москвичи массово пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера

Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями
В работе популярного мессенджера Telegram 28 июля произошли сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Согласно данным сервиса, за последний час из Москвы поступило значительное количество обращений пользователей о проблемах с доступом. Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями в работе Telegram.
Эксперты выделяют несколько основных причин перебоев в работе мессенджера:
- Проведение технических работ на серверах Telegram;
- DDoS-атаки на инфраструктуру сервиса или провайдера;
- Возможная блокировка доступа по решению государственных органов или антивирусных программ;
- Проблемы с интернет-доступом у некоторых провайдеров;
- Ошибки в работе браузера или устаревшая версия приложения.
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