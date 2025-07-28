Москвичи массово пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера

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Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями
Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями Фото:

В работе популярного мессенджера Telegram 28 июля произошли сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Согласно данным сервиса, за последний час из Москвы поступило значительное количество обращений пользователей о проблемах с доступом. Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями в работе Telegram. 

Эксперты выделяют несколько основных причин перебоев в работе мессенджера:

  • Проведение технических работ на серверах Telegram;
  • DDoS-атаки на инфраструктуру сервиса или провайдера;
  • Возможная блокировка доступа по решению государственных органов или антивирусных программ;
  • Проблемы с интернет-доступом у некоторых провайдеров;
  • Ошибки в работе браузера или устаревшая версия приложения.

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В работе популярного мессенджера Telegram 28 июля произошли сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector. Согласно данным сервиса, за последний час из Москвы поступило значительное количество обращений пользователей о проблемах с доступом. Примерно 5% пользователей региона столкнулись с перебоями в работе Telegram.  Эксперты выделяют несколько основных причин перебоев в работе мессенджера:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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