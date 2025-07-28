Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, говоря о ситуации, когда на саммите БРИКС ему на ногу наступила девушка. Дипломат заявил, что она «кокетничала», а в ответ глава министерства сказал ей о планах «скоро выйти покурить».
«Было много всяких размышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я подумал, что она кокетничает, и я сказал, что скоро выйду покурить», — пошутил Лавров, отвечая на вопрос в рамках форума «Территория смыслов». Его слова приводит корреспондент URA.RU
Шестнадцатый саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Во время одного из заседаний Лаврову наступили на ногу, и дипломат сказал что-то вслед посетителю форума. В сети даже появились фейки с голосом Лаврова, сгенерированные нейросетями, где тот якобы материт человека, наступившего ему на ногу. В МИД России прокомментировали ситуацию с главой ведомства. «Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, все проще — и правильный ответ: „Проходи быстрее“» — заявили в министерстве.
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