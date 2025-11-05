Сотни тысяч человек остались без электричества в одном из регионов РФ
Сальдо: без света остаются 10 муниципальных округов
Из-за аварийного отключения без света остались около 200 тысяч жителей Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов и 200 тысяч человек», — написал Сальдо в своем telegram-канале и попросил жителей соблюдать спокойствие.
По его словам, все соцобъекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады «Херсонэнерго» и «Россетей».
Десять дней назад аварийное отключение подстанции «Виноградово» привело к масштабному обесточиванию в Херсонской области. Без света остались более 98 тысяч человек.
