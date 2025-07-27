Самолет из Москвы не сможет прилететь в Сургут из-за сбоя в работе авиакомпании

Рейс из Москвы до Сургута задержан из-за масштабного сбоя в авиакомпании
Вечерний авиарейс из аэропорта Шереметьево (Москва) до Сургута (ХМАО) отменен из-за хакерской атаки на IT-систему компании «Аэрофлот». Информация об отмене рейса опубликована на сайте аэропорта.
«Сургут. 21:40, 28 июля. Рейс отменен», — сообщается на сайте аэропорта.
Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. По информации ведомства, причиной отмены стала хакерская атака на информационную систему «Аэрофлота»
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