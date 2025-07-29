Депутат Госдумы Лантратова: в Киеве пытаются порвать связь между людьми и Богом

Депутат Госдумы Лантратова высказалась о разрыве отношений УПЦ с Москвой

29 июля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Государственной Думы Яна Лантратова прокомментировала требование украинских властей разорвать связь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью. Как сообщила URA.RU Лантратова, это попытка уничтожить связь между людьми и Богом. «Украинские власти в очередной раз перешли новую грань — недавно они официально потребовали от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разорвать канонические связи с Русской православной церковью до 18 августа. Под предлогом „свободы совести“ пытаются силой разрушить тысячелетнее духовное единство, которое сплачивает миллионы людей», — заявила Лантратова. Как считает Лантратова, это не первый и не единичный случай. Это системное давление, которое идет годами: закрытие храмов, аресты священников, угрозы, запреты. Теперь — ультиматум: «либо разрывайте связь с Московским патриархатом, либо будете уничтожены как организация». По мнению депутата, церковь — это не юридическая структура, которую можно переделать указом. Это живое тело, объединенное верой, традицией, историей. А УПЦ Московского Патриархата — единственная каноническая церковь на этой территории, и ее прихожане не должны отказываться от своей веры ради политических приказов. «Власть Киева считает, что можно стереть память, разорвать связь между людьми и Богом — она глубоко ошибается. Такие действия не приведут к свободе, а только к расколу, страданиям и дальнейшему разрушению общества. Хочу сказать: народ Украины сам решит, какую Церковь он признает. И если он выйдет в защиту своей веры, никакие ультиматумы не будут иметь силы. Это будет просто пустая бумага. А тем, кто стоит во главе УПЦ, остается одно — сохранить верность, не поддаться на провокации и молиться. Потому что в такие моменты духовная стойкость — это и есть настоящая победа», — считает Лантратова. Украинские власти сообщили о предписании об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях. По требованию властей, Киевская митрополия УПЦ обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа. К указанному сроку митрополит УПЦ Онуфрий должен предоставить решение церковной власти по выходу из структуры РПЦ и из Священного Синода. Кроме того, он будет должен публично объявить о разрыве всех связей с РПЦ. В июле митрополит Онуфрий был лишен гражданства Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова прокомментировала требование украинских властей разорвать связь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью. Как сообщила URA.RU Лантратова, это попытка уничтожить связь между людьми и Богом. «Украинские власти в очередной раз перешли новую грань — недавно они официально потребовали от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разорвать канонические связи с Русской православной церковью до 18 августа. Под предлогом „свободы совести“ пытаются силой разрушить тысячелетнее духовное единство, которое сплачивает миллионы людей», — заявила Лантратова. Как считает Лантратова, это не первый и не единичный случай. Это системное давление, которое идет годами: закрытие храмов, аресты священников, угрозы, запреты. Теперь — ультиматум: «либо разрывайте связь с Московским патриархатом, либо будете уничтожены как организация». По мнению депутата, церковь — это не юридическая структура, которую можно переделать указом. Это живое тело, объединенное верой, традицией, историей. А УПЦ Московского Патриархата — единственная каноническая церковь на этой территории, и ее прихожане не должны отказываться от своей веры ради политических приказов. «Власть Киева считает, что можно стереть память, разорвать связь между людьми и Богом — она глубоко ошибается. Такие действия не приведут к свободе, а только к расколу, страданиям и дальнейшему разрушению общества. Хочу сказать: народ Украины сам решит, какую Церковь он признает. И если он выйдет в защиту своей веры, никакие ультиматумы не будут иметь силы. Это будет просто пустая бумага. А тем, кто стоит во главе УПЦ, остается одно — сохранить верность, не поддаться на провокации и молиться. Потому что в такие моменты духовная стойкость — это и есть настоящая победа», — считает Лантратова. Украинские власти сообщили о предписании об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях. По требованию властей, Киевская митрополия УПЦ обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа. К указанному сроку митрополит УПЦ Онуфрий должен предоставить решение церковной власти по выходу из структуры РПЦ и из Священного Синода. Кроме того, он будет должен публично объявить о разрыве всех связей с РПЦ. В июле митрополит Онуфрий был лишен гражданства Украины.