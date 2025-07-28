Молодые люди, пострадавшие от действий IT-компании RC Group, которая обещала им безбедную жизнь и большие перспективы, записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Видео с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Инфоцыгане убедили их оформить кредиты и передать им деньги, взамен пообещав „роскошную жизнь“. Парни и девчонки, правда, представляли ее по-другому — теперь они пишут заявления в полицию на компанию, требуя вернуть им средства и возбудить уголовное дело на проект RC Group», — прокомментировал Чукреев.
В видео молодые люди просят Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. «В среднем каждый отдал по 200 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей вкладывали», — рассказала URA.RU одна из пострадавших Кира.
По словам молодых людей, попавших на уловку представителей RC Group, личности организаторов уже известны. Кроме того, были написаны заявления в полицию, но никакого результата это пока не принесло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР. Там ответили, что пока не получали информацию о произошедшем.
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