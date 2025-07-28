«Каждый отдал от ста тысяч»: инфоцыгане обманули екатеринбуржцев — те обратились к Бастрыкину. Видео

Екатеринбуржцы, пострадавшие от IT-компании RC Group, обратились к Бастрыкину
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания обещала клиентам безбедную жизнь и просила оформлять кредиты
Компания обещала клиентам безбедную жизнь и просила оформлять кредиты Фото:

Молодые люди, пострадавшие от действий IT-компании RC Group, которая обещала им безбедную жизнь и большие перспективы, записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Видео с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Инфоцыгане убедили их оформить кредиты и передать им деньги, взамен пообещав „роскошную жизнь“. Парни и девчонки, правда, представляли ее по-другому — теперь они пишут заявления в полицию на компанию, требуя вернуть им средства и возбудить уголовное дело на проект RC Group», — прокомментировал Чукреев.

В видео молодые люди просят Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. «В среднем каждый отдал по 200 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей вкладывали», — рассказала URA.RU одна из пострадавших Кира.

По словам молодых людей, попавших на уловку представителей RC Group, личности организаторов уже известны. Кроме того, были написаны заявления в полицию, но никакого результата это пока не принесло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР. Там ответили, что пока не получали информацию о произошедшем. 

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Молодые люди, пострадавшие от действий IT-компании RC Group, которая обещала им безбедную жизнь и большие перспективы, записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Видео с URA.RU поделился член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Инфоцыгане убедили их оформить кредиты и передать им деньги, взамен пообещав „роскошную жизнь“. Парни и девчонки, правда, представляли ее по-другому — теперь они пишут заявления в полицию на компанию, требуя вернуть им средства и возбудить уголовное дело на проект RC Group», — прокомментировал Чукреев. В видео молодые люди просят Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. «В среднем каждый отдал по 200 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч рублей вкладывали», — рассказала URA.RU одна из пострадавших Кира. По словам молодых людей, попавших на уловку представителей RC Group, личности организаторов уже известны. Кроме того, были написаны заявления в полицию, но никакого результата это пока не принесло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СУ СКР. Там ответили, что пока не получали информацию о произошедшем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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