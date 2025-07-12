12 июля 2025

IT-компания обманула молодых екатеринбуржцев на сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим обещали быстрый и высокий доход
Пострадавшим обещали быстрый и высокий доход Фото:

В Екатеринбурге несколько молодых людей оказались жертвами деятельности IT-компании RC Group, которая обещала им быстрый заработок и богатую жизнь. Истории пострадавших рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«У Евгении Р. поверил в сказки про долларового миллионера ее брат-студент. Парень решил поискать работу, чтобы финансово помочь родителям, пришел в офис RC Group и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он снял своей кредитной карты. О том, что происходит что-то неладное, родители поняли после того, как сын начал зомбировано им рассказывать про лекции в компании. Сначала он даже слушать не хотел, что его обманули, но в итоге убедили. Деньги вернуть, конечно, не смогли, никаких договоров не дали», — рассказал общественник в своем telegram-канале.

О подобных случаях сообщили также мать 18-летней выпускницы 11 класса, которая передала менеджерам снятые с кредитки 100 тысяч рублей за несколько дней до выпускного, и пострадавший Андрей Т., потерявший 180 тысяч рублей. Все они обратились в полицию, но пока ответа не получили.

По словам обманутых свердловчан, компания активно привлекает молодежь через знакомых и обещания исполнения мечты. Например, Кирилл Б. после встречи с представителями организации втянул в процесс своего друга. «Заговаривали, обещали, что сможет исполнить свою мечту. Парень с горящими глазами во все это поверил. Сейчас обо всем сожалеет. Закрыть долги ему помогли родные», — делится Чукреев. 

Он отметил, что большинство жертв RC Group — это молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Многие из них оформляют кредиты, отдавать которые приходится родителям. В ближайшее время общественник намерен встретиться со всеми пострадавшими и написать коллективное заявление в полицию. «Также подготовим обращение в Центробанк и Росфинмониторинг, чтобы приняли меры в отношении компании», — подытожил Чукреев.

Ранее команда общественника подралась с представителями RC Group, несмотря на присутствие полиции. Чукреев пришел в офис компании после жалоб пострадавших от, которых навязали взять кредит. В ответ на это сотрудники RC Group начали угрожать, а затем первые напали на общественников. 

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В Екатеринбурге несколько молодых людей оказались жертвами деятельности IT-компании RC Group, которая обещала им быстрый заработок и богатую жизнь. Истории пострадавших рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «У Евгении Р. поверил в сказки про долларового миллионера ее брат-студент. Парень решил поискать работу, чтобы финансово помочь родителям, пришел в офис RC Group и лишился 100 тысяч рублей. Деньги он снял своей кредитной карты. О том, что происходит что-то неладное, родители поняли после того, как сын начал зомбировано им рассказывать про лекции в компании. Сначала он даже слушать не хотел, что его обманули, но в итоге убедили. Деньги вернуть, конечно, не смогли, никаких договоров не дали», — рассказал общественник в своем telegram-канале. О подобных случаях сообщили также мать 18-летней выпускницы 11 класса, которая передала менеджерам снятые с кредитки 100 тысяч рублей за несколько дней до выпускного, и пострадавший Андрей Т., потерявший 180 тысяч рублей. Все они обратились в полицию, но пока ответа не получили. По словам обманутых свердловчан, компания активно привлекает молодежь через знакомых и обещания исполнения мечты. Например, Кирилл Б. после встречи с представителями организации втянул в процесс своего друга. «Заговаривали, обещали, что сможет исполнить свою мечту. Парень с горящими глазами во все это поверил. Сейчас обо всем сожалеет. Закрыть долги ему помогли родные», — делится Чукреев.  Он отметил, что большинство жертв RC Group — это молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Многие из них оформляют кредиты, отдавать которые приходится родителям. В ближайшее время общественник намерен встретиться со всеми пострадавшими и написать коллективное заявление в полицию. «Также подготовим обращение в Центробанк и Росфинмониторинг, чтобы приняли меры в отношении компании», — подытожил Чукреев. Ранее команда общественника подралась с представителями RC Group, несмотря на присутствие полиции. Чукреев пришел в офис компании после жалоб пострадавших от, которых навязали взять кредит. В ответ на это сотрудники RC Group начали угрожать, а затем первые напали на общественников. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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