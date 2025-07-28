Трансгендеры* пришли в монастырь в откровенных нарядах и мешали священникам. Видео

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Участники акции вели себя вызывающе, приставали к священникам
Участники акции вели себя вызывающе, приставали к священникам Фото:

В Москве группа трансгендеров (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) пришла на богослужение в Сретенский монастырь в откровенных нарядах. О резонансном инциденте сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Москве группа трансгендеров попыталась устроить провокацию в Сретенском монастыре», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Участники акции, как утверждается, вели себя вызывающе: приставали к прихожанам и священнослужителям, отпускали оскорбительные шутки и фиксировали происходящее на видео для публикации в соцсетях. Мизулина подчеркнула, что действия участников могут быть квалифицированы как оскорбление чувств верующих.

Вскоре после публикации информации о происшествии в сети появились видеоролики с извинениями двух участников инцидента. Один из них назвал произошедшее «детской шалостью» и попросил прощения. Однако правоохранительные органы продолжают проверку.

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ

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В Москве группа трансгендеров (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) пришла на богослужение в Сретенский монастырь в откровенных нарядах. О резонансном инциденте сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В Москве группа трансгендеров попыталась устроить провокацию в Сретенском монастыре», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Участники акции, как утверждается, вели себя вызывающе: приставали к прихожанам и священнослужителям, отпускали оскорбительные шутки и фиксировали происходящее на видео для публикации в соцсетях. Мизулина подчеркнула, что действия участников могут быть квалифицированы как оскорбление чувств верующих. Вскоре после публикации информации о происшествии в сети появились видеоролики с извинениями двух участников инцидента. Один из них назвал произошедшее «детской шалостью» и попросил прощения. Однако правоохранительные органы продолжают проверку. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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