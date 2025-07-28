В Краснодарском крае объявили ракетную опасность из-за угрозы падения ракет. Информация об этом размещена в официальном приложении МЧС России.
«На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении ведомства.
Жителям региона рекомендовано немедленно укрыться в защищенных помещениях, таких как подвалы или специально оборудованные укрытия. В инструкции также отмечается необходимость держаться подальше от окон и при обнаружении последствий падения ракет незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи по номеру 112.
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