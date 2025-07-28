В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

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Жителей Краснодарского края предупредили о пусках ракет
Жителей Краснодарского края предупредили о пусках ракет Фото:

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность из-за угрозы падения ракет. Информация об этом размещена в официальном приложении МЧС России.

«На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона рекомендовано немедленно укрыться в защищенных помещениях, таких как подвалы или специально оборудованные укрытия. В инструкции также отмечается необходимость держаться подальше от окон и при обнаружении последствий падения ракет незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи по номеру 112.

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В Краснодарском крае объявили ракетную опасность из-за угрозы падения ракет. Информация об этом размещена в официальном приложении МЧС России. «На территории края объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении ведомства. Жителям региона рекомендовано немедленно укрыться в защищенных помещениях, таких как подвалы или специально оборудованные укрытия. В инструкции также отмечается необходимость держаться подальше от окон и при обнаружении последствий падения ракет незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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