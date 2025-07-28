В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный лихач за рулем Audi 100 спровоцировал погоню, во время которой инспекторы ДПС были вынуждены использовать табельное оружие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в итоге пьяного водителя удалось задержать.
«Инспекторы ДПС во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе подали сигнал об остановке водителю автомобиля Audi. Однако тот проигнорировал их указание и, увеличив скорость, попытался скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине, полицейские начали преследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Нарушитель пытался выехать из города, не реагируя на законные требования остановиться. К погоне подключились еще два экипажа. В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам. На улице Бахметьева легковушка остановилась. При установлении личности водителя выяснилось, что он уже не раз попадался пьяным за рулем.
«Нарушителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции „Ленинский“. В его отношении сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов за невыполнение законного требования об остановке, неповиновение законному распоряжению полицейского, управление незарегистрированным авто, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также отсутствие при себе водительского удостоверения и регистрационных документов на машину», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!