В Магнитогорске лихач на бандитском авто спровоцировал погоню со стрельбой. Видео

В Магнитогорске в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя
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Инспекторы стреляли по колесам, чтобы остановить лихача
Инспекторы стреляли по колесам, чтобы остановить лихача Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный лихач за рулем Audi 100 спровоцировал погоню, во время которой инспекторы ДПС были вынуждены использовать табельное оружие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в итоге пьяного водителя удалось задержать.

«Инспекторы ДПС во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе подали сигнал об остановке водителю автомобиля Audi. Однако тот проигнорировал их указание и, увеличив скорость, попытался скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине, полицейские начали преследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Нарушитель пытался выехать из города, не реагируя на законные требования остановиться. К погоне подключились еще два экипажа. В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам. На улице Бахметьева легковушка остановилась. При установлении личности водителя выяснилось, что он уже не раз попадался пьяным за рулем.

«Нарушителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции „Ленинский“. В его отношении сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов за невыполнение законного требования об остановке, неповиновение законному распоряжению полицейского, управление незарегистрированным авто, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также отсутствие при себе водительского удостоверения и регистрационных документов на машину», — добавили в ведомстве.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный лихач за рулем Audi 100 спровоцировал погоню, во время которой инспекторы ДПС были вынуждены использовать табельное оружие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в итоге пьяного водителя удалось задержать. «Инспекторы ДПС во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе подали сигнал об остановке водителю автомобиля Audi. Однако тот проигнорировал их указание и, увеличив скорость, попытался скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине, полицейские начали преследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Нарушитель пытался выехать из города, не реагируя на законные требования остановиться. К погоне подключились еще два экипажа. В итоге полицейским пришлось стрелять по колесам. На улице Бахметьева легковушка остановилась. При установлении личности водителя выяснилось, что он уже не раз попадался пьяным за рулем. «Нарушителя отстранили от управления автомобилем и доставили в отдел полиции „Ленинский“. В его отношении сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов за невыполнение законного требования об остановке, неповиновение законному распоряжению полицейского, управление незарегистрированным авто, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также отсутствие при себе водительского удостоверения и регистрационных документов на машину», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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