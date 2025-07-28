Минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей
В Тюмени на фоне сильного дождя и пробок резко выросли цены на такси. Как сообщили читатели агентства, минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей.
«Я живу в Восточном районе. Обычно такси с работы до дома стоит 200-250 рублей. Сегодня вечером цена выросла сразу до 800», — сообщил тюменец.
Из центра города такси в Ватутина стоит 795 рублей, в район Дом обороны — 859, в Дударева — 1 114, к ТЦ «Вояж» — 634. Как ранее сообщало URA.RU, осадки закончатся к 20:00.
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