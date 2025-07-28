В Тюмени цены на такси выросли в 2-3 раза. Скрин

В Тюмени взлетели цены на такси из-за дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей
Минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей Фото:

В Тюмени на фоне сильного дождя и пробок резко выросли цены на такси. Как сообщили читатели агентства, минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей.

«Я живу в Восточном районе. Обычно такси с работы до дома стоит 200-250 рублей. Сегодня вечером цена выросла сразу до 800», — сообщил тюменец.

Из центра города такси в Ватутина стоит 795 рублей, в район Дом обороны — 859, в Дударева — 1 114, к ТЦ «Вояж» — 634. Как ранее сообщало URA.RU, осадки закончатся к 20:00.

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В Тюмени на фоне сильного дождя и пробок резко выросли цены на такси. Как сообщили читатели агентства, минимальная стоимость поездки из центра до дома составляет 600 рублей. «Я живу в Восточном районе. Обычно такси с работы до дома стоит 200-250 рублей. Сегодня вечером цена выросла сразу до 800», — сообщил тюменец. Из центра города такси в Ватутина стоит 795 рублей, в район Дом обороны — 859, в Дударева — 1 114, к ТЦ «Вояж» — 634. Как ранее сообщало URA.RU, осадки закончатся к 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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