В Челябинске названа стоимость жилья для молодых семей

Мэр Челябинска Лошкин утвердил среднюю стоимость квадрата жилья
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В третьем квартале стоимость квадратного метра для молодых семей - 90 560 рублей
В третьем квартале стоимость квадратного метра для молодых семей - 90 560 рублей Фото:

В Челябинске в третьем квартале 2025 года стоимость квадратного метра жилья для молодых семей и других категорий граждан — 90 560 рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на третий квартал 2025 года в размере 90 560 рублей. Норматив применяется для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам госпрограмм», — сообщается на сайте.

Исходя из стоимости квадратного метра жилья молодым семьям будут начисляться социальные выплаты на покупку и строительство ИЖС и квартир для жителей города. При этом во втором квартале 2025 стоимость квадратного метра была 86 463 рубля.

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В Челябинске в третьем квартале 2025 года стоимость квадратного метра жилья для молодых семей и других категорий граждан — 90 560 рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на третий квартал 2025 года в размере 90 560 рублей. Норматив применяется для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам госпрограмм», — сообщается на сайте. Исходя из стоимости квадратного метра жилья молодым семьям будут начисляться социальные выплаты на покупку и строительство ИЖС и квартир для жителей города. При этом во втором квартале 2025 стоимость квадратного метра была 86 463 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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