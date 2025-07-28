В Челябинске названа стоимость жилья для молодых семей

В Челябинске в третьем квартале 2025 года стоимость квадратного метра жилья для молодых семей и других категорий граждан — 90 560 рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на третий квартал 2025 года в размере 90 560 рублей. Норматив применяется для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам госпрограмм», — сообщается на сайте.
Исходя из стоимости квадратного метра жилья молодым семьям будут начисляться социальные выплаты на покупку и строительство ИЖС и квартир для жителей города. При этом во втором квартале 2025 стоимость квадратного метра была 86 463 рубля.
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