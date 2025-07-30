30 июля 2025

Свердловскому бойцу, штурмующему вражеские позиции на СВО, сообщили шокирующую новость

Жену свердловского штурмовика посадили на 24 года за пытки и убийство ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты, армия. Челябинск., боец, армия, оружие, солдат
Боец узнал о тюремном сроке жены на фронте (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Свердловчанину Александру Наумову, который принимает участие в боевых действиях в зоне СВО (штурмовик), сообщили о том, что его жена Вероника Наумова приговорена к 24 годам тюрьмы. Женщину признали виновной в убийстве и истязаниях приемного сына Далера Бобиева. Наумов крайне тяжело воспринял данное известие, рассказал URA.RU знакомый семьи.

«Наумов был крайне расстроен и подавлен. Он не ожидал, что суд вынесет столь жесткое решение, ведь все эти дни он жил надеждой на если не оправдание, то хотя бы на более мягкий приговор или условное наказание», — поделился собеседник агентства.

27 сентября 2024 года гарнизонный суд Екатеринбурга признал Александра Наумова виновным в истязании Далера Бобиева и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Ранее государственный обвинитель запрашивал для подсудимого шесть лет заключения. После оглашения приговора Наумов подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции.

28 июля текущего года Свердловский областной суд вынес приговор в отношении опекунши Вероники Наумовой, признав ее виновной в совершении ряда тяжких преступлений против несовершеннолетнего приемного сына Далера Бобиева. Суд назначил ей наказание в виде 24 лет лишения свободы. Сама осужденная свою вину категорически отрицает. Адвокат опекунши Елена Хорова сообщила о намерении обжаловать вынесенный приговор. Кроме того, суд обязал Наумову выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей биологическому отцу малыша Худжановиддину Бобиеву.

История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловчанину Александру Наумову, который принимает участие в боевых действиях в зоне СВО (штурмовик), сообщили о том, что его жена Вероника Наумова приговорена к 24 годам тюрьмы. Женщину признали виновной в убийстве и истязаниях приемного сына Далера Бобиева. Наумов крайне тяжело воспринял данное известие, рассказал URA.RU знакомый семьи. «Наумов был крайне расстроен и подавлен. Он не ожидал, что суд вынесет столь жесткое решение, ведь все эти дни он жил надеждой на если не оправдание, то хотя бы на более мягкий приговор или условное наказание», — поделился собеседник агентства. 27 сентября 2024 года гарнизонный суд Екатеринбурга признал Александра Наумова виновным в истязании Далера Бобиева и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Ранее государственный обвинитель запрашивал для подсудимого шесть лет заключения. После оглашения приговора Наумов подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. 28 июля текущего года Свердловский областной суд вынес приговор в отношении опекунши Вероники Наумовой, признав ее виновной в совершении ряда тяжких преступлений против несовершеннолетнего приемного сына Далера Бобиева. Суд назначил ей наказание в виде 24 лет лишения свободы. Сама осужденная свою вину категорически отрицает. Адвокат опекунши Елена Хорова сообщила о намерении обжаловать вынесенный приговор. Кроме того, суд обязал Наумову выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей биологическому отцу малыша Худжановиддину Бобиеву. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
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