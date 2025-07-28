В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажки нашли труп

Труп нашли на улице Газовиков
В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажного дома обнаружили труп. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил 28 июля в районе 16:21.
«Вызов поступил 28 июля в 16:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:29. Медики констатировали смерть пациента», — кратко прокомментировали в департаменте.
По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Газовиков. Погибшей была женщина.
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