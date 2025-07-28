В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажки нашли труп

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Труп нашли на улице Газовиков
Труп нашли на улице Газовиков Фото:

В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажного дома обнаружили труп. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил 28 июля в районе 16:21.

«Вызов поступил 28 июля в 16:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:29. Медики констатировали смерть пациента», — кратко прокомментировали в департаменте.

По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Газовиков. Погибшей была женщина.

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В Тюмени в Зареке под окнами многоэтажного дома обнаружили труп. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил 28 июля в районе 16:21. «Вызов поступил 28 июля в 16:21, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 16:29. Медики констатировали смерть пациента», — кратко прокомментировали в департаменте. По данным очевидцев, инцидент произошел на улице Газовиков. Погибшей была женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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