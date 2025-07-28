«У них уже может быть реестр всех пользователей»: хакер об атаке на «Аэрофлот»

Хакер Вакулин: спасти данные «Аэрофлота» могла только резервная копия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер объяснил, как произошел взлом «Аэрофлота»
Хакер объяснил, как произошел взлом «Аэрофлота» Фото:
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Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Эксперт говорит, что на скриншотах, которые опубликовала группировка Silent Crow, видно, что хакеры действительно получили доступ к базам данных с пассажирами авиакомпании. URA.RU переговорило с хакером Сергеем Вакулиным.

«Вот я там скриншоты видел, как технически это происходит. Значит они проникли действительно в базу данных на сайте „Аэрофлота“. И там есть четкое понимание того, что в дальнейшем они подключаются как раз к компьютерам удаленно. И там уже есть реестр всех пользователей», — говорит хакер Сергей Вакулин.

В текущей ситуации, по словам эксперта, спасти данные компании могла только резервная копия. «Если они затронули абсолютно все компьютеры, в том числе, где хранился бэкап, то „Аэрофлоту“ очень долгое время придется восстанавливать это все. Это может быть даже годы займет».

Хакерская группировка Silent Crow атаковала «Аэрофлот», уничтожив около 7000 серверов и украв больше 20 ТБ данных. Из-за взлома авиакомпания начала массово отменять рейсы.

Кто такие Silent Crow и как им удалось за один день заблокировать работу огромной организации? — обсуждаем с хакером в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Эксперт говорит, что на скриншотах, которые опубликовала группировка Silent Crow, видно, что хакеры действительно получили доступ к базам данных с пассажирами авиакомпании. URA.RU переговорило с хакером Сергеем Вакулиным. «Вот я там скриншоты видел, как технически это происходит. Значит они проникли действительно в базу данных на сайте „Аэрофлота“. И там есть четкое понимание того, что в дальнейшем они подключаются как раз к компьютерам удаленно. И там уже есть реестр всех пользователей», — говорит хакер Сергей Вакулин. В текущей ситуации, по словам эксперта, спасти данные компании могла только резервная копия. «Если они затронули абсолютно все компьютеры, в том числе, где хранился бэкап, то „Аэрофлоту“ очень долгое время придется восстанавливать это все. Это может быть даже годы займет». Хакерская группировка Silent Crow атаковала «Аэрофлот», уничтожив около 7000 серверов и украв больше 20 ТБ данных. Из-за взлома авиакомпания начала массово отменять рейсы. Кто такие Silent Crow и как им удалось за один день заблокировать работу огромной организации? — обсуждаем с хакером в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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