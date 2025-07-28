Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм

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Сургутянин нашел огромный гриб
Сургутянин нашел огромный гриб Фото:

Житель Сургута (ХМАО) нашел гриб весом в килограмм. Своей находкой он поделился с telegram-каналом «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Гриб-гигант весом более килограмма нашел сургутянин. Своим „уловом“ поделился наш подписчик. Он сообщил, что нашел „гиганта“ на Быстринском месторождении», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ХМАО появились грибы-переростки. Жители округа поделились своими фотографиями в соцсетях.

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Житель Сургута (ХМАО) нашел гриб весом в килограмм. Своей находкой он поделился с telegram-каналом «Ханты, деньги, нефтевышки». «Гриб-гигант весом более килограмма нашел сургутянин. Своим „уловом“ поделился наш подписчик. Он сообщил, что нашел „гиганта“ на Быстринском месторождении», — сообщается в telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ХМАО появились грибы-переростки. Жители округа поделились своими фотографиями в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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