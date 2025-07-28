Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм

Сургутянин нашел огромный гриб
Житель Сургута (ХМАО) нашел гриб весом в килограмм. Своей находкой он поделился с telegram-каналом «Ханты, деньги, нефтевышки».
«Гриб-гигант весом более килограмма нашел сургутянин. Своим „уловом“ поделился наш подписчик. Он сообщил, что нашел „гиганта“ на Быстринском месторождении», — сообщается в telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в лесах ХМАО появились грибы-переростки. Жители округа поделились своими фотографиями в соцсетях.
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