Сегодня ночью образовалась пробка на Крымском мосту. В 2 часа ночи по местному времени затор был из 79 автомобилей. Через час в очереди на досмотр находилось 230 авто. Еще через час в пробке стояло 424 машины. С каждым часом пробка увеличивалась все больше и больше. Уже к трем часам дня в очереди стояло 574 транспортных средства. В пять вечера движение на Крымском мосту было временно перекрыто. В семь вечера в очереди находилось 400 машин. Каких очередей на Крымском мосту ждать в августе и сентябре этого года — в материале URA.RU.
Прогнозы по загруженности на август
Пробки при движении в Крым
По прогнозу информационного центра по автомобильным дорогам, наибольшая загруженность при движении в Крым прогнозируется 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18 и 31 августа. В отдельные дни — 9, 12, 13, 14, 17 и 21 августа — автомобилистам, вероятно, придется провести в очереди до двух часов.
В остальные даты месяца возможны незначительные задержки — менее одного часа или их полное отсутствие. Прогноз составлен на основе анализа данных за аналогичный период прошлого года.
Пробки при движении из Крыма
Ситуация при выезде из Крыма будет схожей. Наиболее продолжительные очереди ожидаются 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 и 21 августа, когда прохождение досмотра может занять до четырех часов. В ряде других дней (2, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23 и 26 августа) процедура займет до двух часов. Наименьшие задержки или их отсутствие прогнозируются на периоды с 1 по 31 августа вне указанных дат.
Правила безопасности на мосту
Общие меры безопасности на Крымском мосту
— При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обратитесь к представителям транспортной безопасности — они окажут необходимую помощь.
— Не принимайте от незнакомых лиц никакие предметы, в том числе для временного хранения или перевозки.
— Запрещается фотографировать и вести видеосъемку объектов инфраструктуры Крымского моста, а также прилегающих территорий.
Порядок действий при объявлении тревоги
В условиях сохраняющейся угрозы совершения диверсионно-террористических актов на территории перехода может быть объявлена тревога. В случае поступления сигнала следуйте следующему алгоритму:
1. Если вы ожидаете досмотра, немедленно возвратитесь в свой автомобиль.
2. Все вещи, подготовленные для проверки, уберите обратно в транспортное средство.
3. Проверьте, что все пассажиры заняли свои места в автомобиле.
4. Если вы находитесь на проезде по Крымскому мосту, внимательно слушайте инструкции, передаваемые через громкоговорящую связь. Не совершайте резких маневров, не покидайте салон машины и продолжайте движение с разрешенной скоростью в направлении выезда.
Сотрудники транспортной безопасности и представители правоохранительных органов готовы при необходимости предоставить информацию о расположении безопасных зон и укрытий.
Прогнозы по загруженности на сентябрь
Пробки при движении в Крым
По прогнозу информационного центра по автомобильным дорогам, наибольшая загруженность при движении в Крым прогнозируется 1 и 2 сентября. Автомобилистам, вероятно, придется провести в очереди до двух часов 9 числа. Наименьшие задержки или их отсутствие прогнозируются на периоды с 1 по 31 месяца вне указанных дат.
Пробки при движении из Крыма
Ситуация при выезде из Крыма будет чуть похуже. Большие очереди ожидаются 12, 13 числа. Прохождение досмотра может занять до четырех часов.
Процедура займет до двух часов 4, 6, 10, 14, 15, 16, 20 сентября. В остальные даты месяца возможны незначительные задержки — менее одного часа или их полное отсутствие.
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