Путин призвал Нетаньяху решить конфликт с Ираном исключительно через переговоры

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху урегулировать конфликт исключительно через переговоры. Об этом написала пресс-служба Кремля.
«С российской стороны подтверждена позиция в пользу исключительно мирного урегулирования проблем и конфликтов. С учётом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны содействовать нахождению переговорных развязок», — сказано в сообщении telegram-канала.
Кроме того, Путин отметил важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также подчеркнул значимость укрепления внутренней стабильности страны через соблюдение законных прав и интересов всех общин. Стороны договорились поддерживать дальнейший диалог по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.