Путин призвал Нетаньяху решить конфликт с Ираном исключительно через переговоры

Путин призал Нетаньяху решить конфликт с Ираном исключительно через переговоры
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Путин призвал Нетаньяху решить конфликт мирным путем
Путин призвал Нетаньяху решить конфликт мирным путем Фото:

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху урегулировать конфликт исключительно через переговоры. Об этом написала пресс-служба Кремля.

«С российской стороны подтверждена позиция в пользу исключительно мирного урегулирования проблем и конфликтов. С учётом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны содействовать нахождению переговорных развязок», — сказано в сообщении telegram-канала.

Кроме того, Путин отметил важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также подчеркнул значимость укрепления внутренней стабильности страны через соблюдение законных прав и интересов всех общин. Стороны договорились поддерживать дальнейший диалог по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки.

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Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху урегулировать конфликт исключительно через переговоры. Об этом написала пресс-служба Кремля. «С российской стороны подтверждена позиция в пользу исключительно мирного урегулирования проблем и конфликтов. С учётом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны содействовать нахождению переговорных развязок», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, Путин отметил важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также подчеркнул значимость укрепления внутренней стабильности страны через соблюдение законных прав и интересов всех общин. Стороны договорились поддерживать дальнейший диалог по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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