В Госдуме рассказали, что изменится для владельцев заброшенных участков с 1 сентября

Якубовский: за заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изъятие заброшенного участка возможно только по решению суда
Изъятие заброшенного участка возможно только по решению суда Фото:

С 1 сентября в России вступят в силу утвержденные критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, прокомментировав развитие закона об освоении земли, действующего с марта.

«Новый механизм позволяет навести порядок без перегибов и давления на добросовестных собственников. Процедура выстроена строго поэтапно. Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остается заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — рассказал Якубовский в беседе с RT.

По словам депутата, если собственник не примет меры после предупреждения и штрафа, Росреестр передает информацию в уполномоченный орган. Этот орган вправе обратиться в суд с требованием изъять участок.

Изъятие возможно только по решению суда и только при условии, что участок так и не был приведен в порядок. После этого земля выставляется на публичные торги, где бывший владелец может участвовать на общих основаниях, но без каких-либо преимуществ.

Депутат подчеркнул, что цель закона — обеспечить справедливое использование земли. Механизм направлен на то, чтобы участки использовались для жизни, строительства или сельского хозяйства, а не превращались в заброшенные территории.

Владельцы земельных участков в России, которые на протяжении трех лет не осуществляют использование своих наделов, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа, а впоследствии — утратить право собственности на участок, сообщал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко.

Эксперт пояснил, что к неиспользованию участка относится не только отсутствие сельскохозяйственной деятельности, но и захламление более половины его площади различными предметами либо загрязнение территории отходами. Кроме того, признаками неиспользования считаются наличие разрушенных строений, лишенных крыши, стен или окон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября в России вступят в силу утвержденные критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, прокомментировав развитие закона об освоении земли, действующего с марта. «Новый механизм позволяет навести порядок без перегибов и давления на добросовестных собственников. Процедура выстроена строго поэтапно. Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остается заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — рассказал Якубовский в беседе с RT. По словам депутата, если собственник не примет меры после предупреждения и штрафа, Росреестр передает информацию в уполномоченный орган. Этот орган вправе обратиться в суд с требованием изъять участок. Изъятие возможно только по решению суда и только при условии, что участок так и не был приведен в порядок. После этого земля выставляется на публичные торги, где бывший владелец может участвовать на общих основаниях, но без каких-либо преимуществ. Депутат подчеркнул, что цель закона — обеспечить справедливое использование земли. Механизм направлен на то, чтобы участки использовались для жизни, строительства или сельского хозяйства, а не превращались в заброшенные территории. Владельцы земельных участков в России, которые на протяжении трех лет не осуществляют использование своих наделов, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа, а впоследствии — утратить право собственности на участок, сообщал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко. Эксперт пояснил, что к неиспользованию участка относится не только отсутствие сельскохозяйственной деятельности, но и захламление более половины его площади различными предметами либо загрязнение территории отходами. Кроме того, признаками неиспользования считаются наличие разрушенных строений, лишенных крыши, стен или окон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...