В Госдуме рассказали, что изменится для владельцев заброшенных участков с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу утвержденные критерии, по которым земельный участок может быть признан заброшенным. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский, прокомментировав развитие закона об освоении земли, действующего с марта.
«Новый механизм позволяет навести порядок без перегибов и давления на добросовестных собственников. Процедура выстроена строго поэтапно. Сначала собственнику выносится официальное предупреждение — без штрафа. Если участок остается заброшенным и в течение шести месяцев ничего не меняется, назначается штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — рассказал Якубовский в беседе с RT.
По словам депутата, если собственник не примет меры после предупреждения и штрафа, Росреестр передает информацию в уполномоченный орган. Этот орган вправе обратиться в суд с требованием изъять участок.
Изъятие возможно только по решению суда и только при условии, что участок так и не был приведен в порядок. После этого земля выставляется на публичные торги, где бывший владелец может участвовать на общих основаниях, но без каких-либо преимуществ.
Депутат подчеркнул, что цель закона — обеспечить справедливое использование земли. Механизм направлен на то, чтобы участки использовались для жизни, строительства или сельского хозяйства, а не превращались в заброшенные территории.
Владельцы земельных участков в России, которые на протяжении трех лет не осуществляют использование своих наделов, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа, а впоследствии — утратить право собственности на участок, сообщал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Вага Рыбченко.
Эксперт пояснил, что к неиспользованию участка относится не только отсутствие сельскохозяйственной деятельности, но и захламление более половины его площади различными предметами либо загрязнение территории отходами. Кроме того, признаками неиспользования считаются наличие разрушенных строений, лишенных крыши, стен или окон.
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