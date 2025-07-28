Умер итальянский композитор Чельсо Валли, который писал песни для Челентано

Итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли скончался на 76-м году жизни, сообщает портал Doremifasol. Музыкант был известен своим вкладом в развитие итальянской музыкальной индустрии, а также работой с ведущими звездами сцены. В частности он был автором песен Адриано Челентано.
«Чельсо Валли сотрудничал с такими артистами, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и многими другими», — сообщает Doremifasol. Особым достижением композитора стало продюсирование альбома Клаудио Бальони «La vita adesso», который стал самым продаваемым итальянским диском. Отмечается, что Валли оказал значительное влияние на формирование современной итальянской музыки, кино и телевидения.
Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье. В начале своей карьеры он выступал в качестве клавишника в нескольких группах, однако широкую известность получил благодаря работе продюсером и аранжировщиком. За свою жизнь Валли участвовал в создании саундтреков к фильмам, а также занимался музыкальным оформлением телепередач.
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