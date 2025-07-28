28 июля 2025

На Екатеринбург надвигается сильная магнитная буря. Скрин

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Магнитная буря начнется 31 июля
Магнитная буря начнется 31 июля Фото:

Уже вечером 31 июля Екатеринбург накроет затяжная магнитная буря. Ослабления ожидаются только в начале следующей недели. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru.

Геомагнитные возмущения накроют в город ближе к ночи в последний день июля. Активность продлится до 4 августа, после чего показатели вернутся к норме. Основная причина геомагнитных возмущений — вспышки на солнце.

В период геомагнитных бурь специалисты советуют воздержаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и пить больше воды. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее купить все необходимые таблетки и лекарства. Геомагнитные бури могут негативно сказаться на сне, вызвать повышенную раздражительность и усилить головные боли.

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Уже вечером 31 июля Екатеринбург накроет затяжная магнитная буря. Ослабления ожидаются только в начале следующей недели. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru. Геомагнитные возмущения накроют в город ближе к ночи в последний день июля. Активность продлится до 4 августа, после чего показатели вернутся к норме. Основная причина геомагнитных возмущений — вспышки на солнце. В период геомагнитных бурь специалисты советуют воздержаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и пить больше воды. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее купить все необходимые таблетки и лекарства. Геомагнитные бури могут негативно сказаться на сне, вызвать повышенную раздражительность и усилить головные боли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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