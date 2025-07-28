Уже вечером 31 июля Екатеринбург накроет затяжная магнитная буря. Ослабления ожидаются только в начале следующей недели. Такой прогноз дают эксперты на платформе Time-In.ru.
Геомагнитные возмущения накроют в город ближе к ночи в последний день июля. Активность продлится до 4 августа, после чего показатели вернутся к норме. Основная причина геомагнитных возмущений — вспышки на солнце.
В период геомагнитных бурь специалисты советуют воздержаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и пить больше воды. Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее купить все необходимые таблетки и лекарства. Геомагнитные бури могут негативно сказаться на сне, вызвать повышенную раздражительность и усилить головные боли.
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