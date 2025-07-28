Пермяки стали брать более крупные суммы кредитов

В Пермском крае средний размер потребительского кредита в июне 2025 года составил 151,2 тыс. рублей, показав увеличение на 12,8% по сравнению с маем. Такие данные приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«В июне 2025 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составил 151,2 тыс. рублей, что на 12,8% выше показателя мая (134 тыс. рублей). При этом средний размер кредита в Прикамье оказался на 24,1 тыс. рублей ниже общероссийского уровня (175,3 тыс. рублей)», — указано на сайте НБКИ.
Такой рост позволил региону войти в число лидеров по динамике увеличения кредитов, уступив только Нижегородской области (+15,4%) и Приморскому краю (+13,8%).
На федеральном уровне средний чек потребительского кредита вырос на 7,1% за месяц, но снизился на 8,6% в годовом сравнении с июнем 2024 года. Лидерами по абсолютному размеру кредитов остаются Москва (303 тыс. рублей), Санкт-Петербург (253,4 тыс. рублей) и Московская область (234,1 тыс. рублей).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в 2024 году снизилось количество кредитов для физических лиц. Сумма займов сократилась на 17% по сравнению с 2023 годом.
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