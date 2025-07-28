28 июля 2025

Слюсарь: в результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб водитель авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько районов Ростовской области
Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько районов Ростовской области Фото:

Водитель легкового автомобиля погиб в результате атаки БПЛА в городе Сальск Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Кроме того, в микрорайоне Заводской Каменска произошел пожар из-за падения БПЛА, оперативные службы уже на месте.

Возгорание также зафиксировано на железнодорожной станции, где пассажирский поезд переведен на безопасное расстояние. Предварительно, жертв и пострадавших нет, в тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники. По его словам, этой ночью атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких районах, включая Каменск-Шахтинский, Сальск и Волгодонск.

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины нанесли массовые удары беспилотниками по нескольким регионам России. В Донецке после атаки было отключено электричество, один из дронов попал в жилой дом. В Белгородской области, по сообщениям местных властей, пострадала женщина. Также на фоне инцидентов был временно закрыт аэропорт Калуги. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Водитель легкового автомобиля погиб в результате атаки БПЛА в городе Сальск Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. «На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Кроме того, в микрорайоне Заводской Каменска произошел пожар из-за падения БПЛА, оперативные службы уже на месте. Возгорание также зафиксировано на железнодорожной станции, где пассажирский поезд переведен на безопасное расстояние. Предварительно, жертв и пострадавших нет, в тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники. По его словам, этой ночью атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких районах, включая Каменск-Шахтинский, Сальск и Волгодонск. В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины нанесли массовые удары беспилотниками по нескольким регионам России. В Донецке после атаки было отключено электричество, один из дронов попал в жилой дом. В Белгородской области, по сообщениям местных властей, пострадала женщина. Также на фоне инцидентов был временно закрыт аэропорт Калуги. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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