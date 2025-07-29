Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

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В районе Фу Макуа поступили сообщения о беспорядках и перестрелке, сообщил Суксуванон
В районе Фу Макуа поступили сообщения о беспорядках и перестрелке, сообщил Суксуванон Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Армия Таиланда обвиняет Камбоджу в срыве перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя Таиланда Ритчи Суксуванон.

«После  объявления режима прекращения огня поступили сообщения о беспорядках в  районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к  перестрелке между  обеими сторонами, которая продолжалась до  утра», — заявил Суксуванон. Его слова приводит американская газета Barron's.

Ранее поступала информация о том, что перемирие между Таиландом и Камбоджей начнет действовать с рассвета 29 июля (28 июля 19:00 по московскому времени). Об этом заявлял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Его слова приводит телеканал «Царьград».

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Армия Таиланда обвиняет Камбоджу в срыве перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя Таиланда Ритчи Суксуванон. «После  объявления режима прекращения огня поступили сообщения о беспорядках в  районе Фу Макуа , вызванных камбоджийской стороной, что привело к  перестрелке между  обеими сторонами , которая продолжалась до  утра», — заявил Суксуванон. Его слова приводит американская газета Barron's. Ранее поступала информация о том, что перемирие между Таиландом и Камбоджей начнет действовать с рассвета 29 июля (28 июля 19:00 по московскому времени). Об этом заявлял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Его слова приводит телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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