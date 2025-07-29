Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

Армия Таиланда обвиняет Камбоджу в срыве перемирия. Об этом заявил заместитель официального представителя Таиланда Ритчи Суксуванон.
«После объявления режима прекращения огня поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра», — заявил Суксуванон. Его слова приводит американская газета Barron's.
Ранее поступала информация о том, что перемирие между Таиландом и Камбоджей начнет действовать с рассвета 29 июля (28 июля 19:00 по московскому времени). Об этом заявлял премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Его слова приводит телеканал «Царьград».
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