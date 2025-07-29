«Какой кошмар»: Украина массированно атаковала Ростовскую область дронами — последствия налета

Беспилотники атаковали Сальск, в городе прогремели взрывы
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В Сальске повреждена крыша и выбиты стекла в доме в результате атаки ВСУ
В Сальске повреждена крыша и выбиты стекла в доме в результате атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, на месте работают экстренные службы. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.

Пожар после падения дрона в Каменске-Шахтинском

В микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский в результате падения беспилотника загорелась сухая растительность в поле. К месту возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты. Угроза распространения огня в сторону жилого сектора отсутствует, написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Сальск: поврежден дом и железнодорожная станция

В Сальске, по улице Социалистической, беспилотник повредил крышу частного жилого дома и выбил окна. Еще один удар пришелся на железнодорожную станцию — там произошло возгорание. Пассажирский поезд был экстренно отведен на безопасное расстояние. По словам губернатора, в тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники.

Пострадавшие и погибшие

На улице Островского в Сальске беспилотник повредил припаркованный автомобиль. В результате погиб водитель, находившийся в салоне. Его личность в настоящее время устанавливается.

Что говорят местные

Местные жители, услышав тревогу и звуки взрывов, начали делиться своими переживаниями в соцсетях. Один из них коротко написал: «Снова летят. Ужас». Другой добавил: «Что-то упало, начался пожар». Кто-то эмоционально отреагировал на происходящее словами: «Офигеть, летают БПЛА». А один из пользователей просто выразил состояние большинства: «Какой кошмар».

Пожар начался в результате атаки БПЛА ВСУ
Пожар начался в результате атаки БПЛА ВСУ
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В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, на месте работают экстренные службы. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Пожар после падения дрона в Каменске-Шахтинском В микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский в результате падения беспилотника загорелась сухая растительность в поле. К месту возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты. Угроза распространения огня в сторону жилого сектора отсутствует, написал Слюсарь в своем telegram-канале. Сальск: поврежден дом и железнодорожная станция В Сальске, по улице Социалистической, беспилотник повредил крышу частного жилого дома и выбил окна. Еще один удар пришелся на железнодорожную станцию — там произошло возгорание. Пассажирский поезд был экстренно отведен на безопасное расстояние. По словам губернатора, в тушении участвуют 45 человек и 12 единиц техники. Пострадавшие и погибшие На улице Островского в Сальске беспилотник повредил припаркованный автомобиль. В результате погиб водитель, находившийся в салоне. Его личность в настоящее время устанавливается. Что говорят местные Местные жители, услышав тревогу и звуки взрывов, начали делиться своими переживаниями в соцсетях. Один из них коротко написал: «Снова летят. Ужас». Другой добавил: «Что-то упало, начался пожар». Кто-то эмоционально отреагировал на происходящее словами: «Офигеть, летают БПЛА». А один из пользователей просто выразил состояние большинства: «Какой кошмар».
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