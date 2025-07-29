«Известия»: доходы россиян от депозитов свыше 210 тысяч попадут под налог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянам напомнили о сумме доходов от депозитов, с которой необходимо уплатить налог
Россиянам напомнили о сумме доходов от депозитов, с которой необходимо уплатить налог Фото:

Россияне, чей доход от банковских вкладов за 2024 год превысил 210 тысяч рублей, в 2025 году должны будут заплатить налог на эту сумму. Об этом сообщают аналитики.

«Под налог с процентов по вкладам по итогам этого года подпадут доходы от них, превышающие 210 тыс. рублей. Этот показатель изменится только в том случае, если Банк России поднимет ставку выше 21%», — говорится в материале «Известий».

По оценке начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберта Короевa, к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 16%. Эксперт уточнил, что для получения дохода в размере 210 тысяч рублей потребуется разместить на депозитах сумму не менее 1 миллиона рублей. При этом средства, превышающие указанную сумму, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%.

По мнению Богдана Зварича, управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, введение такого налога не оказывает существенного влияния на востребованность вкладов, поскольку даже с учетом уплаты налога по ним сохраняется привлекательная доходность. Согласно данным сервиса Финуслуги, в начале текущего года средний максимальный процент по годовым вкладам в крупнейших банках составлял 20,8%. В частности, ВТБ прогнозирует, что за первые шесть месяцев 2025 года россияне получат порядка 4 триллионов рублей процентных доходов по депозитам, что примерно в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне, чей доход от банковских вкладов за 2024 год превысил 210 тысяч рублей, в 2025 году должны будут заплатить налог на эту сумму. Об этом сообщают аналитики. «Под налог с процентов по вкладам по итогам этого года подпадут доходы от них, превышающие 210 тыс. рублей. Этот показатель изменится только в том случае, если Банк России поднимет ставку выше 21%», — говорится в материале «Известий». По оценке начальника отдела экспертов по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберта Короевa, к концу 2025 года ключевая ставка может быть снижена до 16%. Эксперт уточнил, что для получения дохода в размере 210 тысяч рублей потребуется разместить на депозитах сумму не менее 1 миллиона рублей. При этом средства, превышающие указанную сумму, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%, а при доходах свыше 5 миллионов рублей — по ставке 15%. По мнению Богдана Зварича, управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, введение такого налога не оказывает существенного влияния на востребованность вкладов, поскольку даже с учетом уплаты налога по ним сохраняется привлекательная доходность. Согласно данным сервиса Финуслуги, в начале текущего года средний максимальный процент по годовым вкладам в крупнейших банках составлял 20,8%. В частности, ВТБ прогнозирует, что за первые шесть месяцев 2025 года россияне получат порядка 4 триллионов рублей процентных доходов по депозитам, что примерно в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...