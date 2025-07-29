«Ведомости»: «Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку

Федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк признал, что российская киностудия «Союзмультфильм» нарушила условия лицензионных соглашений с американской компанией LaRubInt Corp, предоставив исключительные права на использование образов персонажей «Чебурашки», крокодила Гены и Шапокляк в ряде зарубежных стран. Об этом говорится в постановлении суда.
Суд установил, что LaRubInt Corp имела право использовать упомянутых персонажей на территории Японии, Китая, Индии, США и Канады в период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года на основании трех лицензионных соглашений, заключенных между компаниями. «Стороны подтвердили действительность соглашений: контракты были подписаны обеими сторонами, а „Союзмультфильм“ полностью принял выплаты от LaRubInt Corp», — отмечается в судебном решении, с которым ознакомились «Ведомости». В настоящее время суду предстоит определить сумму ущерба, который может быть взыскан с российской стороны по упрощенной процедуре.
Вторая часть фильма «Чебурашка», режиссером которой вновь выступит Дмитрий Дьяченко, поступит в российский кинопрокат в декабре 2025 года. Создатели проекта заявили о намерении сделать продолжение более масштабным, насыщенным юмором и увлекательным для зрителей. Согласно информации о сюжете, размеренная жизнь главных персонажей будет нарушена неожиданным событием. В сентябре, сообщалось, что релиз второй части был запланирован на январь 2026 года, напоминает RT.
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