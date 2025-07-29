Четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком под Ростовом. Видео

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Шесть человек пострадали в результате ДТП под Ростовом (архивное фото)
Шесть человек пострадали в результате ДТП под Ростовом (архивное фото) Фото:

Под Ростовом, на трассе М4 Дон в Аксайском районе, погибли четыре человека в результате ДТП легковых авто и грузовика. Об этом сообщили в полиции Ростовской области.

«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля „Мерседес“; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля „Фольксваген“», — говорится в telegram-канале донской полиции. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» наехал на барьерное ограждение, опрокинулся и столкнулся с «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». В результате четыре человека погибли и шесть пострадали, они доставлены в больницу.

Участок дороги, где произошла авария, с юга на север сейчас перекрыт. На месте работает следственно-оперативная служба, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Для водителей организован объезд по автодороге «Новочеркасск — Каменоломни».

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Под Ростовом, на трассе М4 Дон в Аксайском районе, погибли четыре человека в результате ДТП легковых авто и грузовика. Об этом сообщили в полиции Ростовской области. «На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля „Мерседес“; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля „Фольксваген“», — говорится в telegram-канале донской полиции. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» наехал на барьерное ограждение, опрокинулся и столкнулся с «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». В результате четыре человека погибли и шесть пострадали, они доставлены в больницу. Участок дороги, где произошла авария, с юга на север сейчас перекрыт. На месте работает следственно-оперативная служба, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Для водителей организован объезд по автодороге «Новочеркасск — Каменоломни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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