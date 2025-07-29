Под Ростовом, на трассе М4 Дон в Аксайском районе, погибли четыре человека в результате ДТП легковых авто и грузовика. Об этом сообщили в полиции Ростовской области.
«На месте погибло 4 человека: водитель грузового автомобиля „Мерседес“; водитель с двумя пассажирами, среди которых один несовершеннолетний, автомобиля „Фольксваген“», — говорится в telegram-канале донской полиции. По данным ведомства, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» наехал на барьерное ограждение, опрокинулся и столкнулся с «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». В результате четыре человека погибли и шесть пострадали, они доставлены в больницу.
Участок дороги, где произошла авария, с юга на север сейчас перекрыт. На месте работает следственно-оперативная служба, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Для водителей организован объезд по автодороге «Новочеркасск — Каменоломни».
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