В Сургуте выставили на продажу Mercedes стилизованный под советский автомобиль «Победа». Таких машин сейчас всего три в России, рассказал URA.RU продавец.
«Его история в целом известна. Собран по индивидуальному заказу, в стране таких собрано три. Два таких представлено в Москве в синем цвете», — рассказала журналисту агентства менеджер автосалона Наталья.
Машину привезли в регион всего пару недель назад, по словам продавца. Ее сделали в чecть 75-й годовщины серийного выпуска легендарного советского авто «Победа».
Для стилизованной машины базовым стал Mercedes СL 550 в кузове С 216. А проехала она 160 тысяч километров, и сейчас стоит почти 10 миллионов. «Необычный автомобиль, все приходят фотографируют», — уточнила продавец в разговоре с агентством.
Машина окрашена в красный и белые цвета, согласно публикации на площадке онлайн-объявлений. На кузове сделаны надписи в стиле советской «Победы», а на руле и двигателе — советская звезда.
Ранее URA.RU рассказывало о других автомобилях, выставленных на продажу в регионе. Например, недавно в Сургуте продавали раритетную»Чайку» 1963 года за 6,5 миллионов. А еще раньше в Нижневартовске выставили на продажу любимую машину Путина — отреставрированный ГАЗ-М21 «Волга».
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