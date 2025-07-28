В Челябинске квартиры на вторичном рынке во втором квартале 2025 года в среднем стали продаваться на 21% быстрее, сроки экспозиции сократились до 89 дней. Во многом это связано с тем, что собственники квартир стали согласны продавать жилье дешевле, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Челябинск входит в топ-3 миллионников РФ, где сроки активности объявлений сократились. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 56,1%, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 59,9%», — сообщили в пресс-службе.
Также челябинцы стали реже повышать цену на «вторичку», доля таких квартир снизилась на 2,2%. В среднем скидки на вторичное жилье во втором квартале 2025 года в городе достигли 5,4%, это самые высокие показатели среди городов-миллионников.
В среднем россияне в первом квартале 2025 года делали скидки на жилье в размере 4,6%, во втором квартале 2025 года размер дисконта достиг 5%. В топ-5 по размеру средней скидки вошли Краснодар, Красноярск, Волгоград и Челябинск (по -5,4%) и Воронеж (-5,2%).
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