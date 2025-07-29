Режим ЧС из-за горящей тайги ввели в Тыве

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Сейчас в Тыве огнем охвачены 870 га тайги, сообщил глава Республики
Сейчас в Тыве огнем охвачены 870 га тайги, сообщил глава Республики Фото:

В Тыве введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — указано в посте telegram-канала главы республики. Общая площадь пожаров достигает 870 га тайги. По словам Ховалыга, основной причиной пожаров являются сухие грозы и сухая жаркая погода. Также сообщается, что была запрошена помощь у соседних регионов.

Ранее, в апреле, поступала информация о том, что в Республике Тыва полыхает пожар, достигающий площадью 354. По информации МЧС, под угрозой находились четыре населенных пункта. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

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В Тыве введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. «Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — указано в посте telegram-канала главы республики. Общая площадь пожаров достигает 870 га тайги. По словам Ховалыга, основной причиной пожаров являются сухие грозы и сухая жаркая погода. Также сообщается, что была запрошена помощь у соседних регионов. Ранее, в апреле, поступала информация о том, что в Республике Тыва полыхает пожар, достигающий площадью 354. По информации МЧС, под угрозой находились четыре населенных пункта. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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